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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:29

Suriyeli kadınların ekmek mücadelesi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Suriyeli kadınların ekmek mücadelesi

’da yaşayan ve maddi durumları yetersiz olan bazı Suriyeli vatandaşlar çöplerden topladıkları kağıt ve teneke kutuları satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldikten sonra Bolu'ya yerleşen Suriyeli göçmenlerin bir kısmı zorlu koşullarda hayatlarını sürdürüyorlar.

Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyeli göçmenlerde çöplerden kağıt ve teneke kutu topluyorlar. Kentte bulunan Suriyeli göçmenlerden maddi durumu iyi olanlar hayatlarını daha rahat şekilde sürdürürken bir kısmı da maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

ÇOCUKLARIYLA MAHALLE MAHALLE GEZİYORLAR

Çocuklarıyla birlikte mahalle mahalle dolaşan Suriyeli kadınlar çöp konteynırları içerisindeki kağıtları ve teneke kutuları toplayıp satarak ailelerin geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da ikamet izni olan 3 bin 735 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. Geçici koruma kapsamında ise Bolu'da 4 bin 88 Suriyeli vatandaş bulunuyor.

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Suriyeli kadınların ekmek mücadelesi
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