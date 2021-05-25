Temizlik işçisinden ilginç çözüm... Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor

Çalışırken rahat ediyorum. Spor yapmayı ve hareket etmeyi çok seviyorum. Daha önce çok bisiklet ve kaykay sürdüm. Birçok spor dalı ile uğraştım ama en güzeli bence paten. Normalde de, işimde de kullanmayı seviyorum. İnsanların tepkileri genelde iyi oluyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor.