Tokat'ta katliam gibi kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), Emine Bayır ve sürücü Bekir Türker ile aracında bulunan Şerife Yılmaz (61), Rabia Türker (22) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine götürdü. Yaralı 6 kişinin tedavileri ise sürüyor.