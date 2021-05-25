Tokat'ta katliam gibi kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Tokat'taki korkunç kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çorum Alaca'dan Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobildek, Birol Bayır, Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır hayatını kaybetti.
6 KİŞİ YARALANDI
Aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), Emine Bayır ve sürücü Bekir Türker ile aracında bulunan Şerife Yılmaz (61), Rabia Türker (22) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine götürdü. Yaralı 6 kişinin tedavileri ise sürüyor.