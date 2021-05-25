Türkiye’de 2020’de 1 milyon 112 bin 859 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2020 yılına ait ülkemizde ki doğum istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2020 yılında Türkiye'de 1 milyon 112 bin 859 bebek dünyaya geldi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kız oldu. Bu bebeklerden 26 bin 891'i ise Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kocaeli'nde canlı doğan bebeklerin 13 bin 930'u erkek,12 bin 961'i ise kız oldu.

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK HIZI 1,76 ÇOCUK OLDU

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı ile ilgili istatistikler için şu ifadeler kullanıldı:

2001 yılında doğruganlık hızı 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Kocaeli'nde ise toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,07 çocuk iken 2020 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İL ŞANLIURFA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

EN FAZLA DOĞUM 29 YAŞINDA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29,0 oldu. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu. Bu ili 27,8 yaş ile İzmir, Rize ve Muğla, 27,7 yaş ile Trabzon ve Eskişehir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,3 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,6 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa ve Bitlis izledi.

DOĞUMLARIN YÜZDE 2,9'U ÇOĞUL

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Doğumların 2020 yılında yüzde 2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. Yine açıklanan verilere göre;doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların yüzde 36,9'unun ilk, yüzde 31,7'sinin ikinci, yüzde 17,9'unun üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.