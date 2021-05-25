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Giriş Tarihi: 25.5.2021 15:57

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Körfez İlçesinde durdurulan bir araçta bulunan mutfak tüpü ve yedek depo içerisinden 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi  Körfez Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, detektör köpeğin aracın depo kısmında bulunan mutfak tüpü ve yedek depoya tepki vermesi ile gerçekleştirilem incelemelerde, tüp ve yakıt deposundan 51 kilo 500 gram zulalanmış likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kadın 6 şüpheli tamamlanan işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
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