Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı uyuşturucusuna 8'er yıl hapis

Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:19

Yılbaşı uyuşturucusuna 8'er yıl hapis MEHMET AL

Yılbaşında uyuşturucusu satan iki kuzenin yargılandığı davada mahkeme 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660 lira para cezasına karar verdi.