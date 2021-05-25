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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:19

Yılbaşı uyuşturucusuna 8'er yıl hapis

MEHMET AL
Yılbaşı uyuşturucusuna 8'er yıl hapis

Yılbaşında uyuşturucusu satan iki kuzenin yargılandığı davada mahkeme 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660 lira para cezasına karar verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2020 yılına dakikalar kala uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü yakalanan 2 kuzenin yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Hazar Ş. ve Serhat Ş, SEGBİS üzerinden katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti mütealasında sanıkların suçlarının sabit olduğunu belirterek ceza almalarını talep etti. Mütealalayı reddederek beraatlerini isteyen sanıklardan Serhat Ş; "Pişmanım beraatimi talep ederim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanıklara 8'şer yıl 4'er ay hapis ve ayrı ayrı 16 bin 660 Türk lirası para cezası verilmesines karar verdi.

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Yılbaşı uyuşturucusuna 8'er yıl hapis
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