Yozgat'ta dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı! İzleyenleri suçladı: Bu nasıl insanlık!





'SADECE SEYRETTİLER'



Olay anında müdahale etmeyenler nedeniyle üzüldüğünü söyleyen Aysel D., "Orada o insan, elinde bıçakla veya kesici aletle bir kadına saldırırken, orada çalışanlar, oraya girip çıkan insanlar, kanlar içinde kalan kadın, orada alkolün tesirinde olan bir çocuk; bu nasıl insanlık ki kimse elini kıpırdatmayıp, 'Ne yapıyorsunuz?' demiyor, araya girmiyor. Orada ben kendimi bıraktım, insanları kınadım. Biri geliyor alışveriş yapıyor, biri oradan geliyor, buradan geliyor, o çocuk orada yıkılıyor, düşüyor, ben kanlar içindeyim, hiç mi insanoğlu yok orada? Bir kadın dövülüyor, bir erkek cinayet işleyebilir; ama biri de kalkıp 'Yapmayın, etmeyin' demedi; sadece seyrettiler. Bu insanlık dışı bir şey. Ben olsam öyle bir olaya müdahale ederdim. Ölecek de olsam ederdim" diye konuştu.