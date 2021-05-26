11 yıl sonra oğlunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı

Kocaeli Karamürsel İlçesinde 2008'in Aralık ayında öldürülen Bülent Erdem'in dosyası, o tarihte bölgeye bakan Jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar verilse de çözülemeyerek faili meçhul kaldı. Daha sonra olay yerinin polis sorumluluk bölgesine geçmesi ve faili meçhul dosyaların tekrar ele alınması üzerine, fail meçhul dosya çözüme kavuştu.

BABASI ÖLDÜRÜP YOL KENARINA BIRAKMIŞ

11 yıl sonra tekrar açılan dosyada, Bülent Erdem'in bir araç kiralayarak kaza yaptığı ve kaza sonrası kiralama şirketinin kendisinden para istediği belirlendi. Bülent Erdem'in bu nedenle kendisinin de ailesinden sürekli para talep ettiği, en son Kocaeli'nden ailesinin ikamet ettiği Ayvalık'a gittiği öğrenildi. Bülent Erdem'in abası Necmi Erdem'in, onu alarak Kocaeli'ne evine getirdiği esnada, araç içerisinde kendisi ile tartıştığı ve tam eve bıraktığı esnada tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu silahla vurup öldürdüğü, ardından da Karamürsel'e getirerek yol kenarına bırakıp kaçtığı belirlendi.

Polisin dosyadaki her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırıp yapmış olduğu sorgu sonucu, baba Necmi Erdem verdiği çelişkili ifadeler sonrasında suçunu itiraf etti. Ardından sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan Necmi Erdem ve avukatı ile Müştekiler Hayriye Erdem ve Ayhan Erdem bizzat hazır bulundu.

"PİŞMANIM"

Müştekiler Ayhan Erdem ve Hayriye Erdem Sanık Necmi Erdem'den şikayetçi olmadı. Sanık Necmi Erdem "Olan olaydan üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Maalesef oldu, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti Sanık Necmi Erdem'i "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.