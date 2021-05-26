2 milyonluk kasayı çalan hırsız başka suçtan teslim olmuş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir kasap dükkanına 12 Mayıs günü hırsızlık için giren ve dükkandaki kasayı, kağıt toplayıcılarının kullandığı çek çek ile çalan 44 yaşındaki Hakan E'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izledi.

Bursa'da 2 milyonluk kasanın çalınma anı kamerada! Çalan hırsız başka suçtan teslim olmuş

5 GÜN SONRA POLİSE TESLİM OLMUŞ

Tek Tek incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmalarını hızlandıran ekipler, kasayı çalan hırsızın giydiği aynı renk yeleği giyen birinin polis merkezine gittiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, 2 milyon değerindeki kasayı çalan Hakan E'nin, bu suçtan yakalanmamak ve dikkat çekmemek için hırsızlık olayının 5'nci günü, polis merkezine giderek, hakkında daha önce kesinleşmiş 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere teslim olduğu anlaşıldı. Cezaevinde sorgulaması yapılan Hakan E, kasap dükkanını soyduğunu da itiraf etti. Zanlının çaldığı para kasasına ise henüz ulaşılamadı.