Adana'da maganda dehşeti: 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

Adana'da 2 yaşındaki Vildan Ülker, evin balkonunda oyun oynarken henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan minik Vildan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken polis, 2 kişi olduğunu belirlediği saldırganı her yerde arıyor.
TEDAVİ OLMAK İÇİN ADANA'YA GELDİ
Olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık sorunları bulunan Reşit Ülker, eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak amacıyla 3 gün önce Şırnak'tan Adana'ya geldi. Reşit Ülker, yakını E.O.'nun evinde misafir olarak bulunduğu sırada eve tabancayla ateş açıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Bir süre sona Reşit Ülker, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada kızını yerde başından vurulmuş olarak buldu. Vildan Ülker, çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.