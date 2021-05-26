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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:10 Son Güncelleme: 26.5.2021 17:13

'da maganda dehşeti: 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana'da maganda dehşeti: 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

’da maganda dehşeti yaşandı... 2 yaşındaki kız çocuğu Vildan Ülker, kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Adana'da 2 yaşındaki Vildan Ülker, evin balkonunda oyun oynarken henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan minik Vildan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken polis, 2 kişi olduğunu belirlediği saldırganı her yerde arıyor.

TEDAVİ OLMAK İÇİN ADANA'YA GELDİ

Olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık sorunları bulunan Reşit Ülker, eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak amacıyla 3 gün önce Şırnak'tan Adana'ya geldi. Reşit Ülker, yakını E.O.'nun evinde misafir olarak bulunduğu sırada eve tabancayla ateş açıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bir süre sona Reşit Ülker, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada kızını yerde başından vurulmuş olarak buldu. Vildan Ülker, çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan minik Vildan, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, 2 kişi olduklarını belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da maganda dehşeti: 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
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