Adana'da maganda dehşeti: 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

Adana'da 2 yaşındaki Vildan Ülker, evin balkonunda oyun oynarken henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan minik Vildan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken polis, 2 kişi olduğunu belirlediği saldırganı her yerde arıyor.