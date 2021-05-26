KPSS başvuruları 2021 ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.