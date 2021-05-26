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Giriş Tarihi: 26.5.2021 12:35

300 liraya göçmen kaçakçılığı yapan Suriyeli yakalandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
300 liraya göçmen kaçakçılığı yapan Suriyeli yakalandı

Kişi başı 300 lira alarak ’e düzensiz göçmen getiren Suriyeli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen bir araç Derinkuyu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve denetleme noktasında, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalandı.

Araçtan sürücü Suriye uyruklu A.E.İ. ve 5 düzensiz göçmen çıktı.

Sürücü, düzensiz göçmenleri Derinkuyu'ya getirme karşılığı kişi başı 300 liraya anlaştığını" söyledi.

Düzensiz göçmenlerin ifadeleri alınarak Nevşehir İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü A.E.İ, göçmen kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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300 liraya göçmen kaçakçılığı yapan Suriyeli yakalandı
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