50 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor. Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.

"YERLİ AŞI İÇİN SON AŞAMAYA GELDİK"

Yerli aşı için son aşamaya geldik. Aşı adaylarından biri insan deneyi aşamasına gelen Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının da kullanma seviyesine geldiğinin müjdesini burada vermek isterim. Önemli bir miktarda aşıyı tedarik etmiş bulunuyoruz.

Her olumlu gelişmeyi eleştirenler elbette olacaktır. Saygı çerçevesi içinde bu mümkündür."