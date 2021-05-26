'Çocuk senden değil' dediği için öldürdüğünü iddia etmişti! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

Konya'nın Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde 16 Aralık tarihinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÇOCUK SENDEN DEĞİL' DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Ali Rıza Yüzer'in ifadesine de yer verildi. Yüzer, "Eşim ile aramızda birkaç aydır geçimsizlik vardı. Olaydan 3-4 gün öncede aramızda tartışma ve kavga oldu. Olay günü eşimle ev işlerini yapmadığı için tartıştık. Babamın evindeydik. Bana hakaret ediyordu. 'Bana karnımdaki bebek senden değil' dedi.
Ben kendimi bir anda kaybettim. İçerisinde fişek olan tüfeği alıp tekrar yanına geldim ve 'az önce söylediklerini tekrar et' dedim. Bir şey demesine fırsat vermeden kanepe oturan eşime 5 el ateş ettim. Tüfek dedemden kalma ruhsatsız tüfekti. Daha sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım ve ambulansı aradım. 112 personeli eşimi yere yatırıp kanayan yarasına tampon yapmamı istedi. Bende bornoz ile eşime tampon yaptım. Daha sonra jandarmayı aradım. Daha önce 12 yıllık eşimden beni aldattığı yönünde hiç kuşku duymadım" dedi.
'DNA TESTİNDE BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI'
Sadife Yüzer, Ali Rıza Yüzer ve ceninden alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan incelemelerde çocuğunun biyolojik babasının yüzde 99.99 Ali Rıza Yüzer olduğu tespit edildi.
'TÜFEĞİ DOLU OLARAK BULUNDURMASI TASARLAMA SAYILDI'
Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde şu değerlendirmelere yer verdi: 'Şüphelinin ifadesinde tüfeğin dolu olarak bulunduğunu beyan ettiği, şüphelinin kendi evlerinde değil babasının evinde ikamet ettiği, babası ve annesinin evde olmadığı, şüpheli ile maktul arasında daha önceden de tartışmaların yaşandığı, şüphelinin eşini daha önceden öldürmeyi planladığı, anne ve babasının evde olmadığı günü beklediği, tüfeği de bu yüzden dolu olarak bulundurduğu, olay günü de eşini çocukların olmadığı odaya götürerek daha önceden tasarlamış olduğu hamile olan eşini öldürdüğü, eşinin 6,5 aylık hamile olduğunu bildiği, eşinin çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine kendisini kaybettiğini ancak 12 yıllık evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığı yönünde bir kuşkusunun olmadığını, üzerine atılı suçu hafifletmek maksadıyla çelişkili ifadelerde bulunduğu, alınan örneklerle çocuğun biyolojik babasının şüphelinin kendisi olduğu, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği" belirtildi.