'Çocuk senden değil' dediği için öldürdüğünü iddia etmişti! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

Konya'nın Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde 16 Aralık tarihinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOCUK SENDEN DEĞİL' DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Ali Rıza Yüzer'in ifadesine de yer verildi. Yüzer, "Eşim ile aramızda birkaç aydır geçimsizlik vardı. Olaydan 3-4 gün öncede aramızda tartışma ve kavga oldu. Olay günü eşimle ev işlerini yapmadığı için tartıştık. Babamın evindeydik. Bana hakaret ediyordu. 'Bana karnımdaki bebek senden değil' dedi.