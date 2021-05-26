67,5 metre sürüklenmişti: Elif Bereket de kusurlu bulundu!

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde 26 Ocak'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Elif Bereket'in davası bugün Şanlıurfa Adliyesinde gerçekleşti. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Elif Bereket'e süratli bir şekilde ilerlemekte olan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi sonucu genç kız yapılan inceleme sonucunda 67.5 metre uzağa sürüklenmişti.

Yol üzerinde hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu Elif Bereket hayatını kaybetmiş, ölümünün ardından yakalanan sürücü Ali B. tutuklanarak ceza evine konulmuştu

Olayla ilgili yargılamaya Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi 04 Mayıs 2021 tarihli raporunda; sanık sürücü Ali B'nin sevk ve idaresindeki otomobil ile yerleşim yeri içi mahaldeki caddede seyir halindeyken, hızını bölge şartlarına göre ayarlamadığı, kavşağa yaklaşırken kontrollü ve tedbir alabilecek vaziyette seyretmediği belirtildi.

İlk geçiş hakkının yayaya ait olmasına rağmen yol vermediği ve zamanında etkin tedbir almadığı kaydedilen Ali B'nin yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Elif Bereket'in ise karşıdan karşıya geçerken yola girmeden önce vasıtaların seyir durumlarını yeterince kontrol etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kaydedildi. Merhum Bereket'in kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile alt düzeyde tali kusurlu olduğuna karar verildi.

Mahkeme hâkimi karar vermek üzere duruşmayı 04 Haziran 2021 günü saat 11.00'e erteledi. Sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.