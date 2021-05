9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

VALİ AHMET ÜMİT: OK VE OKÇULUK HEM BEDENE HEM DE RUHA HİTAP EDEN EFSANE BİR SPOR DALIDIR



Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Oka ve okçuluğa bizim millerimiz kadar dünya tarihinde ve üzerinde hiçbir millet sahip çıkmamış. Ve hiçbir millet gelişmesine bu kadar katkı sağlamamıştır. Özellikle eski Türk devletlerinde icat edilen ok çeşitleri sonrasında Selçuklu Devletinde ve Osmanlı Devletinde okçuluğun ve okun görmüş olduğu itibar ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Bu güzel faaliyet ok ve okçuluk savaş zamanında bir silah olarak kullanılırken barış zamanında da bir spor ve eğlence vasıtası olarak kullanılmaktaydı. Çünkü ok ve okçuluk hem bedene hem de ruha hitap eden efsane bir spor dalıdır. Efsane bir uğraştır, çok harika bir iştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri türbe önüne kurulan hedefe ok atışı yaptı.