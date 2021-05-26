Adana'da televizyon hırsızlığı! Böyle çalmış...

Alınan bilgiye göre, bir zincir marketin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki şubesinde görevli personel, satışa sunulan televizyonlardan birinin çalındığını polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada çalınan televizyonu sokakta kaldırıma bırakılmış olarak buldu.