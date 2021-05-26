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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:41 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:55

'da yürek yakan manzara: TIR'ın altında can verdi

Adana'da yürek yakan manzara: TIR'ın altında can verdi

Adanada, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen (12), TIR’ın çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. TIR şoförü Ömer Y. gözaltına alındı. Talihsiz çocuğun olay yerine gelen yakını ise uzun süre ağladı...

Yürekleri yakana kaza, saat 09.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Ömer Y.'nin kullandığı 31 PR 557 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bisiklet TIR'ın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Enes'in bir yakını ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Adana'da yürek yakan manzara: TIR'ın altında can verdi
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