Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da kuyu faciası: Baba ve oğlu öldü
Giriş Tarihi: 26.5.2021 13:01

'da kuyu faciası: Baba ve oğlu öldü

AA
Adıyaman'da kuyu faciası: Baba ve oğlu öldü

'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Kuyuya giren, baba oğul kurtarılamadı. Rahatsızlanan bir itfaiye eri ise tedavi altına alındı

Adıyaman'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen baba ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer oğlu ile kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanan bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuştepe köyünde ikamet eden baba Nusret (71) ile oğulları Metin ve Emrah Özer (29), temizlemek için girdikleri su kuyusundan bir süre geçmesine rağmen çıkmadı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler zehirlendiği belirlenen baba ve iki oğlunu kuyudan çıkarttı.

Bu arada, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de rahatsızlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aileden baba Nusret ile oğlu Emrah Özer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Özer ile rahatsızlanan itfaiye erinin ise tedavisi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da kuyu faciası: Baba ve oğlu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA