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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:30

Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

'nin ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Yunus A. hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu.

Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı.

BABA VE OĞLU KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yunus A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyarak ikamete gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D., Kuzey Çevre Yolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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