Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

BABA VE OĞLU KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.