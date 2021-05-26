Akrabaların alacak verecek tartışması kanlı bitti: Oğul öldü, baba yaralandı

Merkez Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan Yunus A, ile babası İbrahim A ile akrabaları olan E.D., H.M.D arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartış çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. ve H.L.D, Yunus ve İbrahim A'ya kurşun yağdırdı. Yunus A, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken babası İbrahim A, ise ağır yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba İbrahim A ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan E.D ve H.D.M kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yunus A'nın cesedi olay yeri inceleme çalışmaların tamamlanmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.