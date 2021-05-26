Alanya Kalesi üçüncü kez yandı

Alanya Kalesi'nde 21 Mayıs'taki iki yangının ardından bugün saat: 17:00'de yine yangın çıktı. Teleferik bölgesine yakın olan çam ormanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına Antalya BŞB Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahele edildi. Yangın bir saat sonra kontrol altına alınarak söndürülken soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Alanya Kalesinde kısa süre içinde üçüncü kez yangın çıkması şüphe uyandırırken Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yangınlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.