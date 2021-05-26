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Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:19

üçüncü kez yandı

MEHMET AL
Alanya Kalesi üçüncü kez yandı

'ndeki ormanlık alanda üçüncü kez çıkan yangında çam ağaçları büyük çapta zarar gördü.

Alanya Kalesi'nde 21 Mayıs'taki iki yangının ardından bugün saat: 17:00'de yine yangın çıktı. Teleferik bölgesine yakın olan çam ormanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına Antalya BŞB Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahele edildi. Yangın bir saat sonra kontrol altına alınarak söndürülken soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Alanya Kalesinde kısa süre içinde üçüncü kez yangın çıkması şüphe uyandırırken Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yangınlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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Alanya Kalesi üçüncü kez yandı
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