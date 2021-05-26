Alanya Kalesinde çıkan yangında sabotaj ihtimali

Antalya'nın Alanya İlçesinde 21 Mayıs Cuma günü Alanya Kalesi'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken 1 dönümlük alan zarar gördü.

22 Mayıs Cumartesi günü ise Alanya Huzurevi ve çok sayıda evlerin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıkarken bu yangında da 3 dönümlük alan etkilendi. 24 Mayıs Pazartesi günü ise Çökele yaylasında yangın çıktı ve 30 dönümlük ormanlık alan büyük ölçüde küle döndü.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çıkan Kale'deki yangınla ilgili sabotaj iddiasıyla büyük çapta soruşturma ve çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.