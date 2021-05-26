Antalya'da Yana seferberliği! Ukraynalı kadın 14 gündür kayıp!

Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu söyleyen Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ülkesine dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine, arama çalışması başlatıldı.