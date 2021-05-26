Aşı karnesi olarak da adlandırılan aşı kartı, koronavirüste iki doz aşı olan kişilere veriliyor. Bu noktada, aşı kartı nedir, ne işe yarar soruları gün içerisinde de sık sık araştırılıyor. Özellikle yurtdışı seyahatler için kolaylık sağlayan aşı kartı uygulaması, kişilerin aşılandığını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kartı alma ve oluşturma işlemleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, aşı kartına pasaport numarası ekleme işlemi de kolaylıkla yapılabilir.

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.