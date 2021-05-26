Aşı karnesi olarak da adlandırılan aşı kartı, koronavirüste iki doz aşı olan kişilere veriliyor. Bu noktada, aşı kartı nedir, ne işe yarar soruları gün içerisinde de sık sık araştırılıyor. Özellikle yurtdışı seyahatler için kolaylık sağlayan aşı kartı uygulaması, kişilerin aşılandığını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kartı alma ve oluşturma işlemleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, aşı kartına pasaport numarası ekleme işlemi de kolaylıkla yapılabilir.
E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.
E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.
HES uygulamasına gerekli bilgilerle giriş yaptıktan sonra, "Hesabım" bölümünde yer alan "Pasaportlarım" kısmından kişisel pasaport bilgileri eklenir. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 Aşı Bilgilerim" butonu seçilir. Açılan ekranda "Aşı Kartlarım" seçeneği tıklanır ve ardından ekranın el altında yer alan "Aşı Kartı Oluştur" seçeneği tıklanır. Buradan, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alıp almayacağı seçilir. Ardından mevcut kimlik bilgileriyle aşı kartı oluşturulur.
Avrupa Birliği ülkeleri, ülkeye giriş esnasında turistlerin aşılı olmasını şart koşuyor. Bu nedenle pek çok ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinin ardından diğer ülkelerde de bu uygulamaya başlanacak. Bu sebeple yurt dışına çıkışta Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için Koronavirüs aşı karnesi uygulamaya girdi.