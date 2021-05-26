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Haberler Yaşam Haberleri Aşı kartı nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı kartı alma ve oluşturma ekranı!
Giriş Tarihi: 26.5.2021 10:59 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:00

, ne işe yarar? koronavirüs aşı kartı alma ve oluşturma ekranı!

Aşı kartı nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı kartı alma ve oluşturma ekranı!

Koronavirüste aşı çalışmaları başarılı bir şekilde devam ederken olarak da bilinen aşı kartı alma ve oluşturma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Bilindiği gibi, ikinci doz aşısını olan vatandaşların aşı kartı alma ve oluşturmaları mümkün. Aşı kartı alma işlemleri , ve e-Nabız üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan, aşı kartına pasaport numarası ekleme de yapılarak yurtdışı seyahatler için kolaylık sağlanıyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır? İşte, adım adım aşı kartı alma ve oluşturma

Aşı karnesi olarak da adlandırılan aşı kartı, koronavirüste iki doz aşı olan kişilere veriliyor. Bu noktada, aşı kartı nedir, ne işe yarar soruları gün içerisinde de sık sık araştırılıyor. Özellikle yurtdışı seyahatler için kolaylık sağlayan aşı kartı uygulaması, kişilerin aşılandığını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı kartı alma ve oluşturma işlemleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan, aşı kartına pasaport numarası ekleme işlemi de kolaylıkla yapılabilir.

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.

AŞI KARTI ALMA VE OLUŞTURMA

E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir.

HES AŞI KARTINA PASAPORT NUMARASI NASIL EKLENİR?

HES uygulamasına gerekli bilgilerle giriş yaptıktan sonra, "Hesabım" bölümünde yer alan "Pasaportlarım" kısmından kişisel pasaport bilgileri eklenir. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 Aşı Bilgilerim" butonu seçilir. Açılan ekranda "Aşı Kartlarım" seçeneği tıklanır ve ardından ekranın el altında yer alan "Aşı Kartı Oluştur" seçeneği tıklanır. Buradan, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alıp almayacağı seçilir. Ardından mevcut kimlik bilgileriyle aşı kartı oluşturulur.

COVID-19 AŞI KARNESİ NE İŞE YARAR?

Avrupa Birliği ülkeleri, ülkeye giriş esnasında turistlerin aşılı olmasını şart koşuyor. Bu nedenle pek çok ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinin ardından diğer ülkelerde de bu uygulamaya başlanacak. Bu sebeple yurt dışına çıkışta Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için Koronavirüs aşı karnesi uygulamaya girdi.

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Aşı kartı nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı kartı alma ve oluşturma ekranı!
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