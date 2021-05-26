Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelen vatandaşlar bu haklarından yararlanmak istiyor. Bu kapsamda; "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt aranırken e-Nabız ve MHRS ekranı üzerinden gerekli işlemler yapılıyor. Öte yandan 2023'e SMS üzerinden ya da telefonla 182 hattı aranarak da randevu alınabiliyor. Tarih ve saatler belirlendikten sonra ise randevu işlemi tamamlanabiliyor. Buna göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile aşı randevusu oluşturma! İşte aşı randevusu alma ekranı!
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA
Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.