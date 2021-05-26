Salgın sürecinde aşı olmak büyük önem arz ederken aşı sırası gelen vatandaşlar bu haklarından yararlanmak istiyor. Bu kapsamda; "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt aranırken e-Nabız ve MHRS ekranı üzerinden gerekli işlemler yapılıyor. Öte yandan 2023'e SMS üzerinden ya da telefonla 182 hattı aranarak da randevu alınabiliyor. Tarih ve saatler belirlendikten sonra ise randevu işlemi tamamlanabiliyor. Buna göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ile aşı randevusu oluşturma! İşte aşı randevusu alma ekranı!