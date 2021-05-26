Dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda Ay tutulması meydana gelmektedir. "Kanlı Ay", "Süper Çiçek Kanlı Ay" gibi çeşitli adlarla isimlendirilen gökyüzü olayının ülkemizden görülüp görülmeyeceği de merak ediliyor. Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi gibi bazı ülkelerden izlenebileceği de biliniyor. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? İşte Ay tutulması ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı ile burçlara etkileri!
Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.
Ay tutulmasının burçlara etkisi ve konu ile ilgili diğer bilgiler şu şekilde;
26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.
2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)
AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?
Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş'ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş'e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer'in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay'ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUYOR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.
AY TUTULMASININ TARİHİ
Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.
"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
KANLI AY NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
SÜPER AY NEDİR?
Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor.
Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.
ÇİÇEK AY NEDİR?
"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.
Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.
BUGÜN AY TUTULACAK!
2021 yılının ilk ay tutulması bugün gerçekleşecek. Yanı sıra dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını gösterecek. İnsan ruhunun ne olursa olsun özgürlük için gerekirse virüsle bile omuz omuza yaşamayı göz aldığını göreceğiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun "insan" denilen canlının yerinde duramayan ruhunun bir şeklide temasta bulunduğunu göreceğiz.
Tutulmalar Kırılmaların Habercisidir.
Ay şaşırtıcı bir yansımayla insanları, meydana gelen olayları, hatta gizlenenleri farklı bir ışık altında görmemizi de sağlar. Olayların gidişatına etkisi olduğu gibi, bakış açısında bu değişime müsaade eder. Bu dönemler kritik yapmaya, sorgulamaya açık dönemlerdir. Bugün meydana gelecek yılın ilk tutulması bu vesile ile arınma, veda etme, sonlanma ve yeni düzenlemeleri önümüze getirecektir. Aslında her şeyin döngüsel olduğunu, bir sonucun yeni bir başlangıca sebebiyet verdiğini gösterecek.
"Yılın şu dönemine kadar neler olduğuna baktığımızda büyük çatışmaları, büyük mücadeleleri bize gösteriyor. Demek oluyor ki bazı şeyleri yerli yerine oturmak için önce saklananların köşesinden çıkıp gerçekleri gözümüze sokması gerekecek."
Ay Tutulacak, İnsanlık Ayağa Kalkacak!
Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzüne düşerken, bilinçsiz duyguları yüzeye çıkartacak ve refleksler artacak. Değişken burçtaki tutulma, bir yandan rotasını istediği gibi tutturanların yollarına çomak sokarken bir yandan da artık yeterli gelmeyen duyguları ve bağımlılıkları bıraktırmaya teşvik edecek. Arınmak, yenilenmek ve dinçleşmek için son derece güçlü bir zaman diliminin içinde düşeceğiz. Gelecek 3 ay bireysel yaşamlarda bu temizlenmeyi görebileceğiz.
Ne zaman meydana geliyor?
Nerelerde görünecek?
BURÇLARA ETKİLERİ!
Astrogündem: Yılın ilk tutulması, 5 derece ile yaşanacak. Türkiye'nin Güneş burcu ile aynı derecede olacak. 2021'in en büyük günü bugün! Küresel olaylar ülkemizin de gündemini değiştirecek. Mikrodan makroya hepimizi etkileyecek bir sürece giriyoruz. Ani istifalar ittifakların önüne geçecek.
Koç: Hedeflerini yeniden gözden geçireceksin çünkü bugün ateş burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kas ağrılarının bugünlerde arttığını fark edeceksin.
Boğa: Üzerinde çalıştığın projelerin kapsamını genişletiyorsun. Bugün ateş burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Meslek seçimin konusunda kendini baskı altında hissedeceksin.
İkizler: İletişimdeki problemlerinin sayıları artıyor. Yılın ilk tutulması karşıt burcunda meydana geliyor. Ailenle geçirdiğin vakitlerin süresi artış gösterebilir.
Yengeç: İş değişikliğinin gündeminde olduğu bir güne başlıyorsun. Yılın ilk tutulması değişken burçta meydana geliyor. Bankalar ile görüşmelerin bugünlerde artış gösterecek.
Aslan: Sabah saatlerindeki aksiliklerle güne başlıyorsun. Bugün, ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Estetik konusu tekrar karşına gelebilir.
Başak: Ateş burcunda meydana gelecek tutulma ile birlikte harekete geçiyorsun. Evinde geçmişi sana hatırlatan eşyalarından kurtuluyorsun.
Terazi: İş yerinde, seyahatler gündemine gelebilir. Bugün, ateş burcunda gerçekleşecek tutulma, bugüne senden saklanan konuları ortaya çıkarabilir.
Akrep: Karşına gelen konularda kendinden ödün vermiyorsun. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Kararlarının arkasında duruyorsun.
Yay: Kariyer hedeflerine ulaşmak için bugünden güzel bir gün olamaz. Bugün burcunda meydana gelecek Ay tutulması, yaşam alanındaki düzenlemeleri gündemine gelecek.
Oğlak: Çevrenden gelen eleştiriler, seni rahatsız edebilir. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Aile içerisinde eski konular yeniden gündeme gelebilir.
Kova: İhtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyorsun. Yılın ilk tutulması, ateş burcunda meydana gelecek. Sosyal ilişkilerde daha aktif bir rol oynuyorsun.
Balık: Sağlık konuları bugünün gündemini oluşturuyor. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Tavrın netleşmeye başlayacak.
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