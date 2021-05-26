Göksel hareketleri yakından takip eden ve astroloji meraklılarını ilgilendiren "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?" gibi soruların yanıtları sorgulanmaya başlandı. Gece saatlerinden itibaren bugün gün içerisinde de tutulma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle astroloji severler burçlara olan etkilerini merak ederken göksel hareketler ile gökyüzünde göksel bir şölen yaşanacak. Bilindiği üzere; tutulmaların insan hayatında büyük bir etkisi ve kırılma noktası olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? İşte burçlara etkileri ve bilgiler.

Dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda Ay tutulması meydana gelmektedir. "Kanlı Ay", "Süper Çiçek Kanlı Ay" gibi çeşitli adlarla isimlendirilen gökyüzü olayının ülkemizden görülüp görülmeyeceği de merak ediliyor. Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi gibi bazı ülkelerden izlenebileceği de biliniyor. Bu kapsamda; Ay tutulması ne zaman 2021 ve Türkiye'den görülecek mi? Bu yılın Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlıyor, nedir ve nasıl olur? İşte Ay tutulması ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı ile burçlara etkileri!

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu yılın tek tam ay tutulması olması özelliği ile de biliniyor. Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

Ay tutulmasının burçlara etkisi ve konu ile ilgili diğer bilgiler şu şekilde;