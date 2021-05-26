Gökyüzünde görsel şölenin yaşanacağı Ay tutulmasına az bir zaman kala tarihi, saati, Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği gibi konular binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşecek olan tutulma çıplak gözle izlenebilecek. Hem astroloji severlerin ilgisini çeken hem de göksel etkilerin yoğun yaşandığı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, hangi gün?
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Kanlı Ay tutulması 2021 Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar Kanlı Ay tutulmasıyla ilgili 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.
26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.
2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)
AY TUTULMASI NEDİR VE NEDEN OLUR?
Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş'ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş'e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer'in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay'ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer'in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUYOR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.