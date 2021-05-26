Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.5.2021 07:50 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:51

Bugün , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte 2021

Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. Hafta içi banka şubelerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine gelen konu oluyor. Kademeli normalleşme devam ederken hafta içi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamları en aza indirmek için bankaların saatleri değiştirilmişti. Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri konulu genelgede ise bankalar ile ilgili resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen banka çalışma saatleri merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.

Ancak kademeli normalleşmenin bitmesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ:

Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 16.30'a kadar müşteri kabul edecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA