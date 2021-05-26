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Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:14

Beyin ölümü gerçekleşen hemşirenin organları 5 kişiye can oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Beyin ölümü gerçekleşen hemşirenin organları 5 kişiye can oldu

Isparta’da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) organları 5 kişiye can oldu. Genç hemşirenin kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri nakil bekleyen hastalar için , ve Antalya'ya helikopterle gönderildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş, 18 Mayıs' tarihinde Dere Mahallesi'nde 117 Cadde ile 2056 Sokak'ın kesiştiği kavşakta motosikletiyle karşı yönden gelen Oğuzhan G. yönetimindeki otomobille kafa kafaya . Korkunç kazada hemşire Altunbaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Arif Yunus Emre Altunbaş'ın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın organları, ailesi, tarafından gönüllü olarak bağışlandı. Altunbaş'ın kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri yapılan operasyonla alındı. Arif Yunus Emre Altunbaş'ın kalp ve akciğeri İstanbul'a hava yolu ile gönderildi. Genç hemşirenin karaciğeri Malatya'ya, böbrekleri ise Antalya'da organ nakli bekleyen hastalara özel ekiler tarafından alınarak götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Altunbaş'ın cenazesi, görev yaptığı hastanede yapılan uğurlama töreninin ardından kılınan cenaze namazın ardından asri mezarlıkta yakınları ve sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi. Genç yaşta kazaya kurban giden Arif Yunus Emre Altunbaş'ın babasının da yaklaşık 3 ay önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği öğrenildi

SDÜ REKTÖRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Arif Yunus Emre Altunbaş için taziye mesajı yayımladı. Prof. Dr. Çarıkçı, "Üniversitemiz hastanesi hemşirelerinden Arif Yunus Emre Altunbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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Beyin ölümü gerçekleşen hemşirenin organları 5 kişiye can oldu
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