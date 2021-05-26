Bisikletle gezerken kamyonun altında kaldı

Korkunç olay, Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesi Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, cadde üzerinde bisiklet süren 9 yaşındaki Ecrin D.'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda 9 yaşındaki Ecrin D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Kız çocuğuna çapan kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza kurbanı 9 yaşındaki Ecrin D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.