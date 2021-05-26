Botuna sakladığı uyuşturucuyla yakalanan Afgan tutuklandı

Polise yakalanmamak için botunun içerisine uyuşturucu saklayan Afgan uyruklu uyuşturucu taciri yakalanarak tutuklandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu G.M.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

Avanos Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararıyla İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği esnada seyahat ettiği otobüs durdurularak arama yapıldı.

Yaz ayında kışlık bot giymesi dikkati çeken uyuşturucu tacirinin botundaki özel düzenek ile sakladığı satışa hazır 119.1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile birlikte 1 adet cep telefonu ve hafıza kartına da el konuldu.

Gözaltına alınan G.M.O, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.