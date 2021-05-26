Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da ölümcül takip! Husumetlisini başından vurdu!
Giriş Tarihi: 26.5.2021 17:00 Son Güncelleme: 26.5.2021 17:03

'da ölümcül takip! Husumetlisini başından vurdu!

DHA
Bursa'da ölümcül takip! Husumetlisini başından vurdu!

'da Mehmet B. (38), para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.’yi (29) trafikte aracıyla takip etti. Sonra da silahını çekti. Adamın başına ateş etti. Ağır yaralanan Mirali G.'nin, hastanede yaşam savaşı verdiği bildirildi...

Tüyler ürperten olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet B., yönetimindeki 16 MCZ 23 plakalı otomobille para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.'yi trafikte takibe aldı.

Mirali G., kullandığı 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi'nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B. otomobiliyle yanına yaklaştı. Camı açan Mehmet G., Mirali G.'ye ateş edip, uzaklaştı.

Mermilerden birinin başına isabet ettiği Mirali G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mirali G., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mirali G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

-Mirali G.-

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da ölümcül takip! Husumetlisini başından vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA