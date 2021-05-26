Bursa’da vurgun çetesine operasyon

Mudanya'nın Bademli ilçesinde yaşayan bir vatandaşın başına silah dayayıp boş senet imzalatıldığı bilgisine ulaşan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip başlatarak suç örgütü mensuplarını tek tek tespit etti.

Vatandaşlardan toplamda 150 Milyon TL değerinde vurgun yapan örgüt üyelerinin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan Jandarma Komutanlığı KOM, Asayiş ve İstihbarat şube müdürlüğüne bağlı ekipler ile, Mudanya, Nilüfer, Yıldırım ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda suç örgütü mensubu oldukları değerlendirilen 21 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve örgüt faaliyetleri altında Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edilen 21 şüphelinden 6'sı ifadesinin alınmasının ardından, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.