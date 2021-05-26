Çakma polislerden kuyumcu baskını! Yakayı ele verince dehşet saçtılar

İstanbul Fatih'te düzenledikleri sahte belgeyle kuyumcu dükkanında arama yapmak isteyen biri polis 5 şüpheli, planları suya düşünce dehşet saçtı. Polis olmadıkları anlaşılan şüpheliler, tartıştıkları iş yeri çalışanlarına silahla ateş açtı. Bir iş yeri çalışanı vurularak yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçakarak uzaklaştı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Fatih Polisi iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcu dükkanında 19 Mayıs Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre biri polis memuru beş şüpheli, soygun yapmak için ilginç bir yola başvurdu. Şüpheliler, önce polis yelekleri giydi daha sonra sahte 'arama belgesi' düzenledi. Kendilerine polis süsü veren şüpheliler, sahte belgeyle girdikleri kuyumcu dükkanında arama yapmak istedi. Ancak iş yeri çalışanları, polis olmadıkları anlaşılan grup ile tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki arbede gerilimin yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü.

ÇALIŞANLARI VURDULAR



Şüphelilerden Ş.K. yanında getirdiği silahı çıkarak iş yeri çalışanı İbrahim İ.'ye ateş etti. İbrahim İ. Açılan ateş sonucunda bacağından vurularak yaralandı. Bunun üzerine şüpheliler iş yerinden kaçmaya çalıştı. Bu esnada şüpheli polis memuru A.D. iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Silah seslerini duyan mahalle esnafı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri çalışanları tarafından yakalanan şüpheli polis memuru A.D.'yi gözaltına aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri başlatan Fatih Emniyeti, silah saldırıyı gerçekleştiren Ş.K.'yı da gizlendiği bir otopark içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin diğer üç şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.