İstanbul'da dev sahte içki operasyonu!

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polisin tespitlerine göre; damıtma yöntemiyle etil alkol imal eden bir çete; söz konusu etil alkolü satışa hazır hale getirip sahte içki imal eden çetelere satıyordu. İstanbul Kaçakçılık Polisleri operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan etil alkol imalathanesinde; şişelere doldurulmuş ve satışa hazır hale getirilmiş halde ve büyük varillerin içerisinde toplam 6.5 ton etil alkol ele geçirildi. Bir şüphelinin ise arandığı ifade edildi.