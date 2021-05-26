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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:05

İstanbul'da dev sahte içki operasyonu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul'da dev sahte içki operasyonu!

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; sahte içki imalatında kullanılan etil alkolü damıtarak kullanıma hazır hale getiren ve imal ettikleri sahte içkileri satarak piyasaya süren çetelere satan bir çeteyi çökertti. Satışa hazır halde 6.5 ton etil alkol ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polisin tespitlerine göre; damıtma yöntemiyle etil alkol imal eden bir çete; söz konusu etil alkolü satışa hazır hale getirip sahte içki imal eden çetelere satıyordu. İstanbul Kaçakçılık Polisleri operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan etil alkol imalathanesinde; şişelere doldurulmuş ve satışa hazır hale getirilmiş halde ve büyük varillerin içerisinde toplam 6.5 ton etil alkol ele geçirildi. Bir şüphelinin ise arandığı ifade edildi.

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İstanbul'da dev sahte içki operasyonu!
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