İstanbul Ümraniye'de bir çocuk parkında silahlı kavga yaşandı. Çocukların parkta oyun oynadığı sırada gerçekleşen kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Tepeüstü Mahallesi Sevgi Parkı'nda önceki gün 18.00'de meydana geldi. İddiaya göre; Selçuk Akçam ve Ali Erdem Aymutlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Akçam, silahını çekerek tartıştığı Aymutlu'ya iki el ateş etti.Kurşunlardan birisi göğsüne, birisi de bacağına isabet etti. O sırada bıçağını çeken Aymutlu da, Akçam'ı ayağı ve göğsünden bıçaklayıp yaraladı. Silah seslerini duyan parktakiler çocuklarını alıp olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Gülcan Darı, "Çocuklar genelde burada mantar tabancasıyla oynuyorlar. Mantar tabancası patladı zannettim. Silahla bıçakla gelinmeyecek bir yer fakat insanlarımız artık ne kafası yaşıyorsa çocuk parkına gelmişler işte. Çocukların anne babaların nasıl kaçtığını, çocukların nasıl aldığını o an görmeniz lazımdı" diye konuştu.