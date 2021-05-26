Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya zirveden destek pankartı

Bugün sabah saatlerinde beraberinde bir grup vatandaşla birlikte ilçe sınırlarındaki deniz seviyesinden 2 bin 554 metre yükseklikteki Tekeli Dağı'nın zirvesine destek yürüyüşü düzenleyen Tuzluca Belediye Başkanı Sadrettin Türkan, oynanan oyunların farkında olduklarını söyledi.

Türkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını belirtti.

Yaklaşık 2 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaşan Başkan ve beraberindekiler yanlarında taşıdıkları ve üzerinde, "Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve içişleri bakanımızın yanındayız. Hep destek tam destek" yazılı pankartı açtılar. Başkan Türken yanında getirdiği Türk Bayrağı'nı da zirveye asarak şunları söyledi:

"Bugünkü bir farkındalık tırmanışıydı. Son dönemlerde hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üçere İçişleri Bakanımıza yönelik uluslararası bir operasyonun parçası olan iftira kampanyaları ile yüz yüzeyiz. Türkiye'miz muhatap ediliyor. Hedef Türkiye, hedef Cumhurbaşkanımız, hedef Türkiye Cumhuriyeti ve ön planda tutulmaya çalışılıyor İçişleri bakanımız. Bu uluslararası operasyonunun iftira kampanyası, karalama kampanyasına dikkat çekmek amacıyla burada 2554 rakımlı dünyanın yek pare kaya kütlesi olan Tekeli dağına arkadaşlarımızla birlikte bir tırmanış gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri bakanımızın sonuna kadar ardında olduğumuza dair Iğdır, Tuzluca ve bölge insanı olarak onlara inandığımızı ve desteklediğimizi bu tür iftira kampanyalarının farkında olduğumuzu belirtmek amacı ile bu farkındalık tırmanışını gerçekleştirdik."