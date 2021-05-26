Denizli'de kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Altındere Mahallesi'nde yaşayan ailesi, dün akşam saatlerinde, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki E.Ç'den haber alamadıklarını belirterek, jandarmaya başvurdu.

Kayıp kızın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra drone da kullanıldı.

Jandarma ekipleri, E.Ç. ile irtibatı olabileceğini değerlendirdikleri iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

13 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler E.Ç'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde evine yakın bir noktaya geçtiğini tespit etti.

Kız çocuğu daha sonra Okul mevkisinde yapılan aramalarda 13 saatin ardından bulundu.

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen E.Ç'nin daha sonra ailesine teslim edildiği belirtildi.

Öte yandan ifade için karakolda bulunan 2 kişi salıverildi.