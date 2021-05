Denizli'de stajyer avukatı tehditten yargılanan katibe 18 gün hapis cezası

Denizli 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Kararda sanık Ş.U. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğin belirtildi. Kararda, tanıkların şikayetçinin ifadelerini doğrular nitelikte beyanda bulunduğu vurgulandı. Mahkeme sanık Ş.U. "Seninle görüşeceğiz" şeklindeki sözlerinin tehdit suçunu oluşturduğunu sabit gördü.Mahkeme sanık Ş.U.'yu "Basit tehdit" suçundan önce 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkilerini göz önünde alan mahkeme, cezada indirim yaparak 25 gün hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar verilmesi sebebini de dikkate alan mahkeme, cezada yine indirimi yaparak sanık Ş.U.'yu 18 gün hapis cezasına çarptırdı.Sanık Ş.U.'nun verilen cezaya itiraz ettiği öğrenildi. Kurulan hüküm basit yargılamayla yapıldığı için karara itiraz eden sanık Ş.U. önümüzdeki günlerde karşısına çıkacak. Mahkeme, eğer kararında direnirse usulen sanığa verilen cezada indirim yapamayacak.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede stajyer avukat Bilal Furkan Şimşek'in 14 Ağustos 2020'de dosya takibi yapmak için icra dairesine gittiği anlatıldı. İcra dairesinde katip olarak görev yapan Ş.U.'nun müşteki Şimşek'ten dosya çıkarmasını istediğini söylediği, stajyer avukatın da kendisinin acelesi olduğunu söyleyerek çıkarmayacağını söylediği belirtildi. Bunun üzerine şüpheli Ş.U.'nun icra dairesinde bağırarak "Bu şahsın bürosunun işlemlerini yapmayın", "Sen öğleden sonra gel" ve "Seninle görüşeceğiz" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli Ş.U.'nun üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği de kaydedildi. İddianamede şüpheli Ş.U.'nun "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.Kararın ardından konuşan stajyer avukat Şimşek, "Yargı erkinin ayrılmaz bir parçası olan biz avukatların hâlen bu tür hakaret ve tehditlere maruz kalıyor olması gerçekten üzücü. Bütün bu gibi olaylar, kontrol ve denetim mekanizmalarının kamil manada işlevini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Kaba tabirle devleti arkasına alan bize, vatandaşa iş kesmeye kalkıyor. Maruz kaldığım bu gibi muamelelere her gün onlarca meslektaşımız mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde maruz kalıyor maalesef" dedi.Şimşek açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Ben icra dairesinde icra takip işlemleri yaparken bu olay yaşandı. Şikayet dilekçemde bu tehdidin yargı görevlilerine işlenmiş suç gibi olduğunu ayrıca sanığın bana karşı 'Bunun bürosunun işlerini yapmayın' ifadesinin görevi kötüye kullanma olduğunu açıkça vurgulamama rağmen ceza dosyası sadece 'Basit tehdit' üzerinden görülüyor. Stajyer de olsa avukata karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 265 / 2 kapsamında değerlendirileceğine dair Yargıtay kararları mevcut. Her şeye rağmen adalete olan inancım tam. Yaşadığım bu olayın, her geçen gün meslektaşlarımıza yönelik artan baskı, hakaret ve tehdit olaylarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum."