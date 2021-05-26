Kademeli normalleşme ile yüzme havuzları, restoran ve kafeler, düğün salonlarının açılması gibi birçok konu 1 Haziran sonrasında kalmıştı. Evlilik planlarını sürekli ertelemek zorunda kalanlar yeni normalleşme takviminin açıklanmasını beklerken düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Yayımlanan son genelgede kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar devam edeceği ifade edilmişti. Mayıs ayının sonuna doğru nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de artmış oldu. Buna göre; Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Yeni normalleşme takvimi ile düğünler ne zaman başlayacak, Haziran ayında serbest mi? İşte tüm açıklamalar
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.
Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok kişi düğün salonlarının son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.