Dur ihtarına uymadı, polis memurunu şehit etti

Aslen Kocaeli Kandıralı olan ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Mustafa Emanetoğlu gece 02:20 sularında polis kontrol noktasında görev yaptığı sırada dur ihtarına uymayarak kaçmak isteyen bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yalova Bursa karayolunda uygulama noktası oluşturan ve denetleme yapan ekiplerden kaçmak isteyen Z.İ'nin kullandığı araç, 48 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayolunun Kirazlı Sanayi Sitesi önünde bir kontrol noktası oluşturarak denetleme yapan ekipler, şüphelendikleri ve süratli olan bir aracı dırdırmak istedi. Yapılan tüm dur ihtarlarına rağmen gaza basan Z.İ, uygulamada görevli memur Mustafa Emanetoğlu'na çarotı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerde savrulan Emanetoğlu, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen Yalova Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu.

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Yaşanan üzücü olayın ardından bölgeden hızla kaçan araç takibe alındı. Kısa süre sonra durdurulan araçtaki sürücü Z.İ. ve yanındaki iki arkadaşı daha gözaltına alındı.

Şehit polis memurunun cenazesi Yalova Valinin bahçesinde bugün düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderilecek.