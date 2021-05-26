Düzce’de atıl binalar sosyal tesise dönüşüyor

Düzce Belediyesi Beyciler, Çavuşlar ve Çamköy mahallelerinde tespit edilen atıl binaları, kadın ve gençlerin kullanabileceği sosyal tesise dönüştürülecek. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberindeki heyet ile sosyal tesise dönüştürülecek 60 ile 371 metrekare arasında olan atıl durumdaki binaları yerinde inceledi.

Yapmış olduğu incelemeler esnasında Projenin detaylarını paylaşan Başkan Özlü, "Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebileceği, kendilerini evlerinde gibi hissedebileceği aynı zamanda birlikte oyun oynayıp sohbet edebilecekleri sosyal tesisler hazırlıyoruz. İlk etapta atıl vaziyetteki binaları değerlendireceğiz. İç ve dış mekânlarını mimarlarımız düzenleyecek. Bahçesi olan binaların bahçelerine de çocuk oyun grupları koyacağız. Gençlerimiz için ücretsiz internet bağlantısı olacak. Böylece her yaştan ve kesimden hemşerimizi kendi mahallesinde belediye aracılığıyla konfor ile buluşturacağız" ifadelerinde bulundu. Başkan Özlü, üç mahallede yaptığı ziyaretlerde muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerinin de sosyal tesiste yer alacağını kaydetti.

TESİSLERİN İÇİ DONATILACAK

Düzce Belediyesi tarafından mahallelerdeki kullanılmayan binalar değerlendirilirken sosyal tesislerin içinde televizyon, buzdolabı, koltuk takımı, kitaplık, fırın gibi temel ihtiyaç malzemeleri olacak. Çocuklar için oyun grupları ve oyuncaklar da sosyal tesisin içinde yer alırken, tesislerin bahçesinde ise oyun grubu ve kamelya yer alacak. Gençleri unutmayan Düzce Belediyesi, sosyal tesise bilgisayar ve internet bağlantısını da koyacak. Sosyal tesislerin ihtiyaç ve giderlerini mahalle içinden bir sorumlu kişi üstlenerek bu sayede aidiyet duygusu da aşılanmış olacak.