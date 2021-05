Efsane başkan Türk hastanesinde yeniden doğdu

Hollanda'da zamandır her iki kalçasında şiddetli ağrılarla mücadele eden Ajax'ın efsane eski başkanı Michael Van Praag son bir umutla Acıbadem Amsterdam Hastanesi'ne başvurdu. Praag'a Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bas Pijnenburg bir yıl arayla iki kez kalça protezi ameliyatı gerçekleştirdi. Pijnenburg "Praag'ın osteoartrit yani toplumda sık bilinen adıyla aşırı bir kireçlenme sorunu vardı. Bir yıl arayla her iki kalçasına kalça protezi yerleştirdik ve hastamız her iki ameliyat sonrasında da aynı gün fizyoterapist tarafından ayağa kaldırıldı" dedi. Pijnenburg "Kişiye özel 3D yöntemi sayesinde ameliyatta hata payı sıfırlanabiliyor. Cerrahi navigasyon diyebileceğimiz 3 boyutlu yazıcı teknolojisinde önce hastanın kemiği modellenip, sonra şablonlar üretilerek protezin dize yerleşmesi sağlanıyor" diye konuştu. "Ağrılarım beynime kazınmıştı" diyen Praag şimdi "Yeniden doğdum" diyor.