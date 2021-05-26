Erzincan’da korkutan deprem

Tarihinde depremden dolayı büyük acılar yaşayan Erzincan'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı verilerine göre Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.34 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.



Yaşanan depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Erzincan Valisi Mehmet Makas yaptığı açıklamada durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Vali Makas; "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor" dedi.