Eski eşinin sevgilisini öldürdü

Bağcılar'da eski eşinin sevgilisini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Özcan Daşdemir eski eşi Emine K.'dan 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Sosyal hizmetler görevlileri evime geldi ve eski eşimin yerini sordu. Eski eşimin İkram Özer adlı biriyle birlikte olduğunu öğrendim. İkram Özer'in çalıştığı yere gittim. Çıkan tartışmada vurdum. Diğer yaralıyı görmedim" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Emine K.'nın zorla getirilmesine karar verdi.