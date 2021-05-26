Evlat vahşetinden ev tapusu çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de, 35 yaşındaki acil tıp teknikeri Tuğçe Sayın'ın, annesi Sevilay Palabıyık'ı (67) öldürmesinin yankısı sürüyor. Polisin tespitlerine göre; Sayın annesini önce bıçakla öldürdü. Ardından da kafasını satırla kesip ocağın üzerindeki içi su dolu tencereye koydu. Polis, içeri girdiğinde tencere hâlâ sıcaktı. Şizofren tedavisi gören Sayın, annesinin sol bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin nedeni ise evin tapusu nedeniye yaşanan tartışma. Cinayetten bir süre önce satır satın aldığı belirlenen Sayın'ın, daha önce de evin tapusunun kendisinin üzerine yapılmasını istediği, bu nedenle annesiyle tartışma yaşadığı ifade edildi. Evdeki su bidonunun üzerinde sadece imza olan iki A4 kâğıdı bulundu. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.-