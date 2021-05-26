Eyüpsultan Belediyesi vatandaşları kurtardı

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı. Sağ kolunun dirseğinde ve bileğinde kırılma, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralan meydana gelen talihsiz kadın ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hareket halindeki aracının kapısını açarak kendisine vurduğunu ve 2 metre sürüklendiğini ifade etti. Hastaneden rapor alan Topçu İBB Başkanından şikayetçi oldu.

İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise dün yaşanan skandala hiç değinmeden "Eyüpsultan Yeşilpınar'da 50 yıldır çözülemeyen sorun yüzde 100 uzlaşı ile çözüldü ve çürük yapıların dönüşümü için bugün temel atıldı. Önceki İBB yönetiminin 14.2 milyon TL'ye satmak istediği bu alan hiçbir vatandaş mağdur edilmeden KİPTAŞ'ın özenli çabasıyla nihayete kavuştu" iddiasında bulundu.

BORÇLARIN YARISINI EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ÖDEDİ

İBB yönetiminin iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul AK Parti İl yönetimi tarafından yapılan açıklamada söz konusu bölgenin satılmak istendiğinin tamamen gerçek dışı olduğuna değinilerek Eyüpsultan Belediyesi'nin İBB tarafından mağdur edilen vatandaşların borçlarının yarısını ödediğine değinildi.

Yapılan açıklamada, "İBB'nin vatandaşları zorla evlerinden çıkarması, vatandaşların da büyük mağduriyet yaşaması üzerine Eyüp Belediyemiz devreye girdi. Başkanımız Deniz Köken vatandaşlarla birebir görüştü, taleplerini dinleyip çözüm üretti. Vatandaşlarımızın omuzlarına yüklenen ekonomik yükü hafifletmek amacıyla 'Borçların yarısının Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanması' kararı alındı. Bu karar İBB'ye de resmen tebliğ edildi. Hak sahipleri imzayı attı. Bu sayede İBB'nin sebep olduğu mağduriyet, Eyüp Belediyemizin vatandaşlarımızın lehine inisiyatif almasıyla güzellikle çözüme kavuşturuldu. Ayrıca söz konusu proje alanının satılmak istendiğine ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bölgede sorunu çözen, projeyi hazırlayan, CHP'li yönetimin de mağduriyetini gideren AK Parti yönetimi olmuştur. Guguk kuşlarına duyurulur." İfadelerine yer verildi.