Gramı 500 liradan satılıyor... Adıyaman'da üretimine başlandı

"20 KİŞİYLE ÜRETİME BAŞLADIK"



Ülkemizde pilot olarak belirlenen 26 il içerisinde yer alan Adıyaman yer alıyor. Bu projemizle arı zehri üretimi yaparak, bu elde ettiğimiz arı zehrini gerek apiterapide kullanılmak amacıyla, gerekse de ilaç ve kozmetik sanayine ham madde üretmiş olacağız. Burada 20 kişilik model bir grup ile üretime başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman'da arı zehri üretimi bu proje ile yapılmış olacak. Bu projenin model olacağını ve sonrasında da Güneydoğu'daki bütün illerde arı zehrinin üretilmesini hedefliyoruz" dedi.