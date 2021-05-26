Kuaförler, berberler ve güzellik salonları açık mı, kapalı mı? 2021 Kademeli normalleşmede berberler, güzellik salonları ve kuaförler saat kaça kadar açık?

HAFTA SONU BERBER VE KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.

KUAFÖRLERDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm esnaf ve işletmeler gibi kuaförlerde de bir dizi önlem alınıd. Bu önlemler kapsamında kuaför ve berber dükkanlarında yoğunluk oluşmaması adına randevulu çalışma sistemine geçildi. Vatandaşların gitmeden önce mutlaka randevu alması, randevuya erken gelmemesi ve geç kalma durumunda haber vermesi gerekiyor. Ayrıca dükkan içerisinde hem müşterilerin hem de çalışanların maske takması, sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ortamdaki kişi sayısının sınırı aşmaması da belirtilen kurallar arasında.